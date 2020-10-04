68歲港星吳孟達出道40多年，昔日搭檔周星馳拍過許多經典作品，是許多影迷心中的黃金配角，但2014年他突傳染怪病，甚至一度病危到被送入加護病房，差點喪命，後來為專心休養暫時息影，整個人也暴瘦一圈，近日他合體釋小龍一起過中秋，近況也跟著曝光。

吳孟達和釋小龍過去曾合作《新烏龍院》系列電影，日前釋小龍在微博曬出兩人同框畫面，開心喊：「達哥伯伯節日快樂」，兩人似乎在中秋節相聚，可見吳孟達的臉型消瘦不少，但與之前養完病剛復出時相比已經長肉一些，肚子也已養回來，氣色看來相當不錯。

吳孟達同框釋小龍，勾起影迷回憶。（圖／翻攝自微博）

釋小龍一PO出與吳孟達的合照，就讓許多網友激動直呼「童年回憶合體」、「小龍是真的長大了，達叔都老了」、「這是什麼時代的眼淚」，意外造成熱烈討論。

吳孟達6年前因細菌感染造成心臟衰竭住院，因此暴瘦15公斤，所幸經過搶救已無大礙，期間更屢傳烏龍死訊，但經過短暫息影養病後，身體狀況已好轉，後來還復出拍了新版《新烏龍院》，從以前的大師兄升官方丈，可惜當時釋小龍因沒檔期無法參與，兩人這回難得同框，難怪勾起大家的回憶。

(中時新聞網)