2018法網球后哈麗普在2020法網止步女單16強。（美聯社）

在2020法國網球公開賽女單第二輪，直落二氣走寶島一姐謝淑薇的波蘭19歲黑馬思薇雅蒂（Iga Swiatek），今天再打出一場精采好球，6比1、6比2扳倒前世界球后、大會頭號種子哈麗普（Simona Halep），搶進8強。

非種子的思薇雅蒂本屆法網發揮出色，女單第一輪淘汰第15種子、第二輪跨過謝淑薇、第三輪擊退加拿大美女布夏（Eugenie Bouchard），第四輪碰到2018法網球后哈麗普也沒在怕，68分鐘就讓哈麗普投降，並以一盤未失的完美狀態攻佔8強。

其實哈麗普首盤只出現2次非受迫性失誤，但卻只能拿下一局，因為思薇雅蒂打出許多完美好球，思薇雅蒂也一雪去年兩人交手自己1比6、0比6出局的恥辱。

賽後思薇雅蒂表示：「我有點說不出話來，因為整場比賽實在太專注了，我現在超級累的，現在我只能想到的事情就是網球，能夠對象哈麗普這樣優秀的球員打出這樣的好球並擊敗她，我超興奮的。」

英國退役名將韓曼對思薇雅蒂的表現印象深刻，大讚這位波蘭小將場上所有方面的表現都很不可思議，這是一場很了不起的勝利。

(中時 )