警政署165反詐騙專線指出，靈骨塔詐騙猖獗，且詐騙集團用連環話術，如添購配件更容易脫手，或是慫恿借貸製造金流「節稅」，其實都是詐騙圈套，許多銀髮族被騙數百至上千萬不等。

警方指出，北市八旬莊姓老婦，與詐騙集團假冒的殯葬業務員，談妥要賣手上的靈骨塔位，事後詐團誆稱，須附買家指定的殯喪商品，包括白玉璽骨灰罐35個，每個要價12萬元，及陶瓷奈米內膽35個，每個更要價35萬。莊婦起初表示沒這麼多現金，詐團施以話術連環技，宣稱可幫忙墊付部分款項，前後詐騙老婦超過千萬元。

另名七旬老婦則落到靈骨塔詐團「假借貸」的圈套，誆稱靈骨塔交易需付稅金，如需節稅，建議她配合製造借貸的假金流，等老婦無法繳交高額利息後，即以債權人身分強制執行老婦抵押借款的房產，將婦人畢生積蓄詐騙殆盡，老婦報案欲哭無淚。

警方說，該名老婦先交付塔位「過戶手續費」30萬元，也應詐團要求申請自然人憑證，配合所謂贈與稅辦理等事宜。數日後，另名自稱地政事務所人員也現身老太太家，表示塔位買賣成交將有龐大的「稅金」，如希望節稅，則須有一筆額外的款項來「製造金流」。

詐團建議老太太可以利用貸款的名義製造金流。老太太深信節稅、製造金流之說，加以化身塔位仲介商、地政人員的詐騙集團成員，不斷輪番向老太太強調借貸行為都是假的，老太太不疑有他，將身分證、土地權狀、印鑑證明、印鑑章、存摺等諸多個人重要文件資料，全數交至詐騙集團手中，甚至將自有房地辦理最高限額抵押權設定等事宜。

待老太太以為是為製造金流而假裝借貸的款項匯入帳戶後，詐騙集團旋即以「預繳利息」、「代書費」、「增加金流」等諸多名目，直接將該款項詐取殆盡，等老太太無餘力繳納借貸的高額利息，再搖身一變，以抵押權人身分強制執行老太太的房地。老太太一路聽信詐騙集團話術，一生積蓄全被搬空。

刑事局預防科表示，「靈骨塔假買賣、真借貸」詐騙案，詐團鎖定生活單純、對詐騙話術不熟悉，且白天獨自在家的中老年人、退休人員、家庭主婦等族群，先以電話或見面建立信任感，再化身多重身分，以乍聽之下專業可信話術，透過輪流包夾方式說服民眾真有買家欲高額收購塔位。

詐團再以需搭配購買超高單價的殯葬商品，或假藉配合節稅、套利、手續費等事由，安排被害人申辦高額、高利貸款，甚至抵押房產，等到最後財產被詐騙集團搜刮一空，才發現一切全是騙局，損失慘重。

(中時 )