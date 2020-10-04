知本老爺豪華家庭客房。（知本老爺酒店提供）

知本老爺豪華家庭客房。（知本老爺酒店提供）

夜晚觀星賞月的戶外裸湯「星月風呂」。（知本老爺酒店提供）

秋冬旅遊民眾愛泡湯、前往網美聖地打卡拍照，知本老爺酒店推出「冬‧冰上總動員」專案雙人行1泊2食，每晚7700元起，即日起至12月13日前預約享免10％服務費。另外，於10月9日至10日雙十連假入住的房客，白天可玩「動物爺友會」、「森林系美食饗宴」，晚上還有「動物派對嘉年華」一起狂歡。

此外，因座落台東縣卑南鄉溫泉村的知本風景區內，除溫泉外，尚有峽谷、瀑布、森林遊樂區，業者於中秋連假、10月9日至10日舉辦「動物爺友會」，房客可挑戰4大關卡贏得禮品，而「森林系美食饗宴」則有原住民美食、烤乳豬，晚上還有「動物派對嘉年華」大小朋友能cosplay成兔女郎、蜘蛛精、蝴蝶姑娘、摩登原始人拍照打卡。

多家飯店業者皆提前ITF台北國際旅展推出住宿優惠，業者表示，「目前民眾連假旅遊首選仍是宜花東，每個月皆有9成以上的住房率，國旅商機正夯，先推出秋冬住宿優惠讓國人提早訂房」；即日起至12月13日前預約「冬‧冰上總動員」專案雙人行1泊2食，每晚7700元起，入住3天2夜者加贈「冬日獻禮」俯衝車DIY活動（2至3人房1組、4至5人房2組），除可享星月風呂戶外裸湯、心采風呂室內裸湯、天幕風呂戶外湯池及兒童戲水池、戶外泳池、射箭場、健身房、兒童遊戲室等多項休閒設施，還贈送台東、知本火車站或台東機場至飯店來回接送乙次。

此外，文青最愛「踩印」主題展，從台南老爺行旅出發至第3站—台東老爺酒店，即日起至11月底，創作者湯士賢、黃高椿團隊由策展人親自走訪臺東四位在地職人，聆聽職人對於生命、文化歷程的感悟，展場設計，用「鏡子」貫穿全場，透過與鏡子的對視，營造觀者在字裡行間隱約看見自身影像的輪廓，呼應核心主軸「自我價值」。業者表示，房客只要與分享「臺東踩印展覽照」，就有機會獲得「平日精緻客房住宿券」。

(中時 )