胡瓜主持《綜藝大集合》，近日來了位超級特別來賓「抗韓投手」吳昇峰，國手資歷非常完整的他首次登綜藝節目，特別表演強又有力的投球，接球時還發出巨大響聲，連客串捕手的郭忠祐都驚呼：「手好像震了一大下，棒球手套要裂開了。」沒想到吳昇峰表示還有更快球速，特地邀請專業捕手來接球，讓全場看了一場專業棒球的演出。

而藝人紀詠勳也帶了跟自己一起學習扯鈴的國小二、三年級學生們現身，更表演一段精采扯鈴演出，小女孩可愛極了，在大學長紀詠勳帶領之下完美演出，胡瓜為鼓勵這群國家未來的主人翁，讓這群國小生參加「扯鈴破氣球」單元，利用扯鈴丟高，將氣球一排瞬間刷破。

阿翔笑虧胡瓜：「沒把小女生放在眼裡，瞬間秒噴萬元。」（民視提供）

胡瓜表示不要為難這麼可愛的小學生，派出三個人一人一次機會，合力把整排氣球刷破，就頒發1萬元高額獎金，沒想到看似可愛的小學生實力超堅強，「第一扯」就把整排氣球刷破剩下二顆，幾乎等於過關，胡瓜瞬間臉綠哭笑不得說：「也太厲害，這大人都不一定做得到。」阿翔說：「瓜哥沒把小女生看在眼裡，瞬間就噴了10張小朋友。」讓眾人笑翻。

(中時 )