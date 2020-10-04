受到美中衝突擴大、全球疫情仍未緩解，以及美國總統大選情勢不明的影響，9月份的台股指數震盪加劇，先是在9/16挑戰歷史高點萬三壓力區再度失敗，9/24又以跳空方式跌破季線支撐，9/25更下探12149點，與8/20爆量低點12144點僅有5點的距離。

從技術分析角度，跌破支撐將轉為壓力，如果跌破低點，M頭或多重頂的空方型態恐將成型，不過也由於本次的回檔測試，讓多頭亮出底牌，12000整數關卡已成為多方力守低的重要支撐區。

中秋休假期間，美國總統川普染疫的新聞震撼全球，是否衝擊明（5）日恢復交易的台北股市？可以觀察以下三個現象得知：第一，美股僅是回吐了前2個交易日的漲幅，並非大幅下挫；第二，從VIX跟美元指數觀察，也僅是短線急漲後又快速拉回，呼應市場趨於觀望，避險意識上升，但不到恐慌程度；第三，川普總統現身Twitter報平安，因此預期恢復開盤交易的台股，觀望氣氛可能依然濃厚，只要量能不出，盤勢仍是以上有壓、下有撐的震盪行情為主。

展望10月行情，市場最在意的還是美國總統選舉，尤其是選情落後的川普，為求勝選，必定奇招盡出，帶來市場的震盪，震盪會帶來風險，也會帶來機會，以美國總統大選行情統計分析，選前20天平均上漲機率為6成，選後1個月上漲的機率，則拉高到7成，合理解釋是因為選前震盪難免，選後無論哪一方勝選，仍有慶祝行情可期。

再配合台股統計觀察，過去20年台股第4季上漲機率高達7成，第1季上漲的機率更有75%左右，投資人面對10月到11月上旬的行情時，不妨把握每次震盪拉回的布局時機，待美國總統大選結果底定，不確定因素消除，11月下旬後到2021年初的行情，即可審慎樂觀看待。

過往第4季到隔年第1季，是台股資金行情和作夢行情啟動的一季，市場漸漸淡化今年營收獲利，開始關注明年營運展望，也會用明年的預估獲利來重新評價個股，因此可留意股價修正過後，趨勢仍然成長的個股與族群，電子類股可留意5G、半導體、IC設計等，政策利多和新台幣升值受惠族群也可留意，例如：綠電、水泥、民生內需等，操作上則可挑選位階強於大盤，領先站上月線和季線的個股切入。

（本文作者為摩爾投顧分析陳昆仁）

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(中時新聞網)