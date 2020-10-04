台南市龍崎區今(4日)下午傳出重機死亡車禍，民眾目擊車禍現場，警方已到場處理。（臉書社團《台南爆料公社》鄭網友／蘇育宣翻攝）

男大生重機摔落路旁排水溝，當場疑似頸椎骨折沒有生命跡象。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市龍崎區182縣道今(4日)下午傳出重機死亡車禍。據悉，21歲林姓男大生騎重機行經27.3公里處，過彎時失速撞上內側安全島，隨後整台車滑進水溝，當場失去生命跡象，送醫仍不治。現場也有目擊者指出，看到地面有一大灘血，場面駭人。

今天下午2時40分許，有民眾報案稱182縣道往龍崎方向27.3km轉彎處，有一部重機跌落邊坡水溝內，消防人員獲報趕抵現場，只見21歲林姓男大生全身是血、倒臥血泊中，已無心跳呼吸，初步檢視疑頸椎骨折，將人抬上擔架送往新化醫院，搶救後宣告不治。

警方調查，林姓男大生騎重型機車行經27.3K處，過彎時失控撞上內側安全島，接著滑入路旁排水溝，疑似頸椎骨折，當場失去心跳呼吸，事故發生原因仍待警方調查。警方呼籲，

182縣道龍崎路段有多處彎道，行駛該路段務必減速慢行，確保行車安全。

有民眾目擊車禍現場，在地方社團PO文，提醒市民行車注意安全。不少目擊路人更出聲回應，「跟救護車擦身而過，開車經過看到地板上的血跡跟鞋子」、「剛剛經過地上還有一條長長的血跡」；但也不少網友出面提醒用路人安全為王道，紛紛回應，「騎帥不騎快，共勉之」。據悉，182縣道因彎道多，許多重機車友皆愛騎乘此路線。

(中時新聞網)