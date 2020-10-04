高加索國家亞美尼亞和亞塞拜然，再次因納戈諾-卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh） 爆發戰爭，亞塞拜然的一架 An-2 雙翼飛機被亞美尼亞防空火力擊落，但是殘骸處沒有飛行員遺體，因此它可能被改裝成無人機。

值得一提的是，中文稱為安2的An-2，是一種古老的蘇聯時代運輸飛機，於1947年首次飛行，當時為農業用途，但也能做為運輸機之用，具有後勤簡單、易維護，以及起飛距離短等優點，因此一直相當活躍。前蘇聯加盟國與周邊衛星國，都有大量的An-2，並且使用至今。

亞美尼亞防空砲火擊落An-2。

在戰爭爆發後，亞塞拜然似乎利用An-2來做為戰場觀察機，以標定敵方的防空陣地。除此之外，亞塞拜然軍方還將其進行遙控化的改裝，代替駕駛艙中的飛行員，

亞美尼亞擊落亞塞拜然AN-2的殘骸。(圖/defence-blog)

亞美尼亞國防部發布了一段影片，顯示成功以防空砲火(可能是飛彈)，擊落亞塞拜的飛機，影片畫質不夠清楚，看不出來機種，不過隨後亞塞拜然證實有一架An-2被擊落。

同時，新的衛星圖片顯示，亞塞拜然向耶夫拉赫機場部署了50多架An-2雙翼飛機，意思是，他們還有很多An-2可以消耗。

兩國的戰爭已進行了6天，亞塞拜然總統伊拉姆·阿里耶夫（Ilham Aliyev）下令，該國某些地區實行戒嚴，並呼籲在主要城市實行宵禁。

阿里耶夫在全國電視轉播中說：「亞美尼亞的轟炸，使亞塞拜然許多軍人與平民喪生，但敵人也付出慘重代價，許多軍事裝備已被我方摧毀。」

(中時新聞網)