新北市議員李翁月娥、王威元、李余典、彭佳芸和三重區長陳奇正等人也都到場。（戴上容攝）

侯友宜傍晚到場，受到民眾熱烈歡迎，他也特地到「新北溫泉節」攤前轉動大轉盤抽獎，幸運抽中最大獎（戴上容攝）

2020最chill野餐盛事新北大都會公園登場，會場揚起藝術天幕，民眾在草地上野餐，周邊匯集胖卡餐車，還邀請超強卡司戴愛玲、蘇慧倫震撼演唱，大小朋友從早嗨到晚，新北市長侯友宜4日晚間前往同樂表示，新北大都會公園有全台最大共融遊具，下次把舞台用得更大，讓更多人同樂。

「來新北 音樂盒‧野餐」是河海音樂季壓軸活動，活動於中秋連假最後一天盛大登場，從上午開始就有許多人攜家帶眷帶著帳篷、野餐墊湧入新北大都會公園，現場匯集10家超人氣特色餐飲胖卡車、網路超夯美食名店等，近10萬名民眾到場同樂。新北市議員李翁月娥、王威元、李余典、彭佳芸和三重區長陳奇正等人也都到場。

侯友宜傍晚到場，受到民眾熱烈歡迎，他也特地到「新北溫泉節」攤前轉動大轉盤抽獎，幸運抽中最大獎，為下個月溫泉節炒熱氣氛；晚間音樂派對各大歌手齊聚，包括鐵肺公主「戴愛玲」、「Suming舒米恩」接力開唱，最後由擔任蘇慧倫壓軸，一連串不插電組曲，台下觀眾跟著節奏一起擺動，不時地大聲跟唱。

侯友宜表示，新北大都會公園擁有全台最大全齡化堤坡滑梯，小朋友來「放電」，大朋友揪團野餐邊聽歌，邊享受相處時光，在中秋節連續假日帶給民眾好玩、好吃、好看，更好聽的幸福好時光。

帶著兩位寶貝女兒來玩耍的汪先生說，他們從上午就特別帶著帳篷出發，女兒最喜歡玩「熊猴森堤坡公園」各式溜滑梯，遊樂設施刺激又多元，晚上女兒繼續奔馳而他享受歌手樂聲，直呼「當爸媽後居然還能享受演唱會，真是奢侈！」

新北市政府觀光旅遊局表示，會場舞台融合四季、日月元素概念，吸睛的藝術天幕更是由由屢獲國際設計獎團隊打造，演出前周邊有全台最大全齡化堤坡滑梯供遊客遊玩，民眾可以邊野餐、邊聽音樂，周邊還有市集及餐車可挑選咖啡、啤酒或輕食。

(中時 )