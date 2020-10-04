雲林縣下寮村今日發生一起老父殺兒命案。據了解，這名50餘歲的死者多年前曾擔任警察職務，因身體健康因素，選擇辭去工作返家休養。但多年來死者因整日只知喝酒，經老父三番四次的苦勸仍無效，今天下午又和死者發生爭吵，老父情緒失控下，拿起棍棒將他爆打致死，全案目前仍由警方進一步調查釐清當中。

據了解，警方接獲通報抵達現場時，發現大兒子已倒在家中後側院通道的血泊中，整個臉頰朝下趴躺著，其中1隻耳朵被打的稀巴爛，頭部鮮血直流不止，死狀極為淒慘，可見當時打擊力道之大。

老父將自己兒子打死後，自行騎車到警局自首報案，並主動跟隨警方返家處理大兒子的屍體。

老父親多年前曾中風過，近來病情才逐漸好轉，行動也慢慢能夠自主，不再需要家人的協助照顧。而擔任警職的大兒子，多年前因身體因素選擇離開警職，並回到家鄉與老父共同過農村生活，但老父因時常見兒子整日只知道喝酒，多次好言相勸下也不聽，才會失手殺了自己兒子，讓左右鄰居都無法相信，此案目前仍由警方進一步釐清偵辦當中。

(中時新聞網)