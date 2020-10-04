46歲的港星翁嘉穗是1997年的香港小姐冠軍，以選美闖出名號的翁嘉穗，接著在1999年嫁給大她20歲的七海化工集團主席鄔友正，翁嘉穗婚後就淡出演藝圈，專心在家相夫教子，翁嘉穗近年則一改低調作風，開設IG帳戶，大方曬凍齡顏值和保養有術的好身材，翁嘉穗近日則辣穿開高衩小褲，放風蠻腰、長腿超養眼。

翁嘉穗不只是1997年的香港小姐冠軍，她當年還一舉拿下「最上鏡小姐」、「東方美態大獎」、「都會魅力小姐」這3獎，以選美闖出名號的翁嘉穗，在1999年嫁給大她20歲的七海化工集團主席鄔友正，並在隔年生下兒子，接著翁嘉穗以41歲高齡，為鄔友正再添一子。

婚後就淡出演藝圈的翁嘉穗，專心在家相夫教子，而保養有術的翁嘉穗，儘管已46歲，她依舊擁凍齡顏值和前凸後翹的好身材，翁嘉穗日前就在IG曬搭遊艇照，只見她身穿白色泳衣、開高衩小褲，大方曬蠻腰、長腿，不科學畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

翁嘉穗PO自己17歲舊照，少女翁嘉穗濃眉大眼和一張瓜子臉超吸睛。（圖／取材自翁嘉穗Instagram）

翁嘉穗今則曬出自己17歲舊照，少女翁嘉穗濃眉大眼和一張瓜子臉超吸睛，翁嘉穗的仙女顏值獲得網誇獎，也逗得翁嘉穗開心回覆：「17歲可以素顏」，只能說天生麗質就是狂。

(中時新聞網)