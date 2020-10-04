張立昂出席活動擔任一日店長。（粘耿豪攝）

張立昂外型帥氣。（粘耿豪攝）

張立昂主演的台視、三立偶像劇《浪漫輸給你》，劇情已進入最後高潮階段，主要戲份日前殺青，他4日擔任台北時裝周品牌一日店長活動，與數百粉絲近距離接觸。因為忙拍戲，加上疫情搗亂，他說這是今年以來第二次與粉絲面對面活動，戲殺青後的休息空檔會回歸音樂創作。

電視金鐘獎、金曲獎接連兩週週末登場，熱愛拍戲也喜歡音樂創作的他，似乎總與三金無緣，他說，不管是做音樂或拍戲，都不是以獎項為出發點考量，不過他的上一張專輯的創作風格已經比較能凸顯個人、沒有那麼大眾，至於他一人分飾現實世界與言情小說主角兩角色的偶像劇《浪漫輸給你》，則可能會報名角逐明年金鐘獎。

演過不少高富帥偶像劇男主角的他，覺得這類角色還是不太一樣，所以不到麻痺程度，但他坦言很想拓展戲路，之後想挑戰職人劇或類型劇，「拍戲可以讓我一直學習到新事物，尤其拍職人劇的幫助很大，如果詮釋的是成功的律師這類職人角色，我也不會排斥再演高富帥！」

(中時 )