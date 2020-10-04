美國總統大選進入倒數階段，未料美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診感染新型冠狀病毒，震撼世界。淡江大學中國大陸研究所前所長張五岳表示，他看到美國最近發生的一連串事情，包括總統大選辯論和川普染疫等，他的第一個反應，就是「亂」。

美國總統川普夫婦2日確診新冠肺炎，目前已展開治療，他的醫療團隊今(4日)也表示，川普已經退燒，沒有呼吸困難，目前也不需氧氣供應，精神狀況良好，團隊對川普的進展十分滿意；至於川普何時能出院，目前尚未確定。

張五岳3日在政論節目《寰宇全世界》中，對近期美國發生的一些事情，抱括日前的總統大選辯論，和川普確診新冠肺炎等等，給予了「亂」的評價。並提出3點讓他感受到「亂」的事情：

第一點，美國第一次總統大選電視辯論，讓人看了覺得如此的亂。

第二點，川普染疫，讓雙方競選的節奏都會打亂。

第三點，川普的病情如何，直接牽動到美國乃至其他國家的走向，很多的因素讓大家感覺到一個亂字。

網友們也在影片下方留言表示，「阿扁的子彈，川普的新冠，川普出奇招的頻率太快了」、「川普再大，永遠大不了天，天要算你你絕逃不過，當心啊」、「川普確診一定是假的啦」。

(中時新聞網)