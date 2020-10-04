中秋連假結束，好天氣也跟著結束！中央氣象局指出，明（5）日東北風增強，北台灣高溫剩25度，一口氣下降8-9度，不僅如此，未來一周北台灣整天都會是濕涼的天氣。

中央氣象局在臉書貼出未來一周的天氣預測說明，周一開始，水氣增多，北台灣將會下起雨，且整天都會是濕濕涼涼的天氣，花東則是偶有短暫雨，至於中南部地區則是多雲到晴，日夜溫差較大；北部高溫僅剩26度左右、東部則有30度，而中南部高溫也還有33度。

氣象局說明下周天氣。（摘自氣象局）

氣象局說明，周二到周日都是東北風影響的天氣型態，北台灣濕涼，偶有小雨，主要降雨地區以基隆北海岸為主、大台北山區以及宜蘭地區為主；中南部日夜溫差大、山區偶有雷陣雨。

另外，受到關島北方海面的熱帶擾動影響，氣象局說明，周四左右會慢慢移動到琉球群島附近，因此周五至下周日可能會替台灣帶來較多水氣，北部及東半部的降雨範圍可能會變廣，時間可能會拉長，但由於後期天氣不確定性高，還是要留意未來氣象局的資訊。

(中時新聞網)