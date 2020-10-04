近日台海情勢緊張，戰爭是否會一觸即發，也引發討論。有粉專街訪民眾，如果大陸打過來！台灣人會怎麼做？你要怎麼跟他們講？有人直言，打不贏就不要打啊，甚至有人說，買那麼多台F-16要幹嘛！？填海？去嚇嚇衣索比亞的人還可以啦！

臉書粉專《Bit King比特王出任務》，在高雄市高鐵路的新光三越附近進行街頭民調，列出4項選擇進行民調，分別為老子跟你拚了，虎怕虎獲得20票(56％)；拿掃把、拖鞋，窩在家保護家人有12票(33％)；買機票快閃，讓別人的兒子去死得到3票(8％)。躲防空洞，當縮頭烏龜為1票(3％)。

一位身穿白衣的刺青哥選擇當縮頭烏龜，他直言，打不贏就不要打啊，絕對沒有條件可以打贏，大陸把你經濟封掉就好了啊，然後就投降了，我們一般人民就是最好不要打仗。

一位穿T恤的男子說，老子選擇跟你拚了，他表示，國家就已經打了，不然要怎麼辦，可以不拚嗎？一位女生則表示，應該不太有可能打起來，而且台灣勝算不高。另一位男生也表示，打起來的機率不大，對他們沒好處。

一位戴眼鏡的女生說，「我會第一個喊說我是共產黨，不要打我，我支持統一，祖國萬歲。」他的男同伴則表示，真的打了也只能去啦，困為其實站在那裡被人家炸，不如去打，躲起來搞不好也躲不掉，只能跟他拚了。

一位先生坦言，台灣打仗沒有勝算，哪來的勝算？我們拿什麼跟人家打。至於台灣剛跟美國買很多台F-16，該先生直言，買那麼多台要幹嘛！？填海？去嚇嚇衣索比亞的人還可以啦！甚至台灣根本不需要軍購，軍購幹嘛？為什麼要抵抗中共？為什麼不找另一個芳法，為何一定要用戰爭這種行為來取得一個平衡。

(中時新聞網)