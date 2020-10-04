白宮辦公廳主任馬克‧門多斯（Mark Meadows）表示，其實川普上周五的病情，遠比官員們公開宣布的更嚴重，川普是在發燒並且血氧含量下降，才在醫生的命令下去醫院就診。

路透社報導，門多斯在周六晚播出的福斯新聞採訪中，透露了上述評論，這則較新的說法，呈現了川普兩天以來的病況報導是相互矛盾且不透明的。

包括門多斯在內的白宮官員，在周五的時候對外表示，川普總統「症狀輕微」，並且繼續工作。但是他告訴福斯新聞，川普在醫生的強烈建議下，終於去了醫院。

門多斯告訴福斯新聞主持人珍妮·皮羅（Jeanine Pirro）時說：「我可以告訴你，現在比較好的消息是川普有退燒，而且他的血氧濃度終於回到較好的水準。但是在昨天早上時，我們真的對此感到相當擔憂。他曾經一度發燒了，血氧濃度迅速下降。然而，他典型的風格就是，仍然是起身走來走去停不下來。」

門多斯說：「自昨天早上起，他取得了相當不錯的好轉，在此之前，我們當中的許多人都很擔心。」

美國政治人雜誌(politico)批評，門多斯這樣子前後矛盾的說法，會使得人們不再相信白宮的官方說法，等於是敗壞自己的信用度，在關鍵時刻還會造成巨大的混亂。

(中時新聞網)