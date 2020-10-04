2020獅吼音樂祭今（4）日是最終回，延續前兩天「女孩吼」、「情歌吼」，音樂祭主題轉變為「搖滾日」，賽前邀請「臺語金曲歌王」流氓阿德擔任開球嘉賓，用台式搖滾帶來精彩演唱展現歌王風範。

臺式搖滾歌手流氓阿德在賽前開唱，心情超好。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

以前常看棒球賽的流氓阿德獲知受邀後，表示十分興奮，對於今天賽前演唱和開球充滿期待和信心。但南臺灣的炙熱天氣卻讓他最感意外，很佩服職棒選手要在這樣環境下打球，真的很不簡單。賽前也特別獻「虧欠」及「 全世界最亮的光」，讓現場球迷感受不一樣的台式搖滾魅力。

除了賽前演唱，流氓阿德也擔任開球嘉賓，對於首次來到台南棒球場感到十分光榮，流氓阿德表示：「平時一直都有在看棒球賽，也一直想要到台南演出，可以跟球迷朋友們近距離互動。事先也有許多粉絲朋友私訊說會來現場，剛演出也看到粉絲們跟著唱，很感動也很期待下一次能再到球場跟大家見面。今日能在球場內唱歌給大家聽，很享受過程，心情真的超爽。」

對於棒球，流氓阿德曾加入過搖滾棒球隊（藝人棒球隊），當時的背號就是13號，他也一直覺得13號是自己的Lucky number。所以站在職棒場上的開球儀式，便選擇屬於自己的號碼，他也感謝統一獅特別訂製專屬的台南球衣，很有意義，球衣也很好看，會好好收藏。

站上職棒投手丘，流氓阿德很慎重準備，開出漂亮好球，還能有偶像高志綱接補，他覺得真的是一件很棒的事情，開球後很自然拉弓振臂，詮釋自己內心夢想成真的興奮。

(中時 )