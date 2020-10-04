美國總統川普夫婦日前確診新冠肺炎，震驚全球，也對世界金融市場產生了重大影響，因此，美股上周五（2日）一開盤便重挫逾400點，收盤才又拉回。對此，華爾街分析師表示，市場其實不必過於擔憂，股市的拋售潮為長期投資人提供了絕佳的買進機會，川普的確診最終將對美國股市有利。

Marketsinsider報導，策略諮詢公司Fundstrat聯合創始人湯姆．李（Tom Lee）表示，美股周五的拋售潮是可以理解的，因為川普身為地球上最有權勢的人，在11月美國總統大選的前35天確診，增加了接下來的不確定性。

但是，他也指出，川普確診實際上對股市有利，因為川普的確診可望遏止那些不戴口罩和不保持社交距離的懷疑論者，這將有助於遏止近期確診病例的激增，甚至可能進一步推動確診病例下降」。

Lee認為，每日確診病例和治療方案的改善可以幫助經濟更快重新開放。而且，川普若能從染疫後迅速恢復過來，這將為美國的治療方法成功的提供驗證，證明美國現在的治療比6個月前有了更好地處理結果，有助於降低死亡風險。

他並強調，美國股市還有個潛在性的驅動力，也就是來自美國國會正在討論中的新一輪財政紓困方案。目前，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）仍針對紓困案進行磋商談判。

此外，比起川普確診，9月的就業報告可能對財政紓困談判的影響更大，該報告顯示上月美國經濟增加了66.1萬個工作機會，但比估計少了近20萬個，卻又比8月份的近140萬個增加了更多工作機會。

(中時新聞網)