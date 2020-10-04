米莎以《戇仔船》專輯入圍4項金曲獎，一舉拿下最佳客語歌手、專輯2獎。她今（4日）晚出席「2020客家秋日音樂會－收秋」，獻出鍍金之後的首場演出，她熱唱〈跟我來，我知道船停靠的岸〉、〈1984〉等多首創作歌曲，現場反應熱烈。她表示：「得獎得失心，演出平常心！」同時也驕傲的說：「今天的觀眾很幸運，可以馬上看到閃耀的新生金曲獎得主表演！」

米莎在開演前分享獲獎心情，提到前晚與團隊一同參與慶功宴，姊姊特別到場。米莎表示，姊姊是家裡最支持她做音樂的人，也對這張專輯的幫助非常大，不惜幫她貸款90萬的製作費用，就是為了支持心愛的妹妹。所以她也決定拿到金曲獎奬金後，要用來還貸款。她也分享金曲獎當天在後台遇見自己非常欣賞的歌手查勞・巴西瓦里，讓她驚訝的是查勞・巴西瓦里向她表示自己是她的粉絲，讓米莎開心到不行。

36歲的米莎是苗栗客家人，目前單身，對於談戀愛這檔事，米莎透露，不知道為什麼每次做專輯準備要錄音的時候一定會分手，好像是宿命一樣。她也樂觀表示：「如果這是一種宿命就擁抱它呀！也不能怪對方，我要工作的時候就是會有一種老娘要忙的氣場！」而她去年發片後遇上疫情，沒有舉辦巡迴演出，她的經紀人Thomes表示，自金曲入圍後，她增加了5、6場演出邀約，她也計劃於12月12日舉辦專輯演唱會。

2020客家秋日音樂會邀請到的藝人皆為現今優秀的客語歌手，除了各大音樂獎項的常客林生祥及獲得金曲獎演奏類最佳作曲人獎大竹研合作一連帶來了〈南方〉、〈秀貞的菜園〉等歌曲，更是邀請到甫獲得金曲獎最佳客語歌手、客語專輯獎得主米莎及早川徹一同演出，本次音樂會也邀請多組新一代的客家歌手輪番開唱，象徵客家音樂傳承的意象。

米莎今出席在臺北大稻埕戲苑9樓劇場舉辦的「2020客家秋日音樂會－收秋」。（客家文化基金會提供）

(中時 )