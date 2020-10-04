大陸機艦頻頻擾台，兩岸軍事衝突可能性升高，最新民調，高達66%的民眾支持恢復徵兵制。國防部提出強化後備戰力的方式是「志願役、1年義務役優先教召」，國民黨台北市議員徐巧芯指出，這未實質解決問題；後備戰力不夠，若要下一任總統才改制，用膝蓋想也知道絕對來不及。

台北市議員徐巧芯在臉書貼文表示，目前民調顯示支持恢復徵兵制的比例高達66%，52%主張男女都要服兵役，民進黨政府什麼時候才要回應社會呢？三軍統帥應及早準備對策。

徐巧芯表示，國防部提出強化後備戰力的方式是「志願役、1年義務役優先教召」。但這並沒有實質解決問題，不過是飲鴆止渴。尤其這幾年若兩岸政策方向不變，台海兵兇戰危氣氛持續，這項風險更不能等閒視之。

徐巧芯認為，「1年期義務役」已在107年全數退伍，從115年起，就無法被選充進入後備了。也就是說，總統蔡英文的任期結束後，再過「兩年」就會碰到必須以4個月軍事訓練役男作為後備主要戰力的困境。若依照國防部長嚴德發的政策，除了志願役以外，針對「1年期義務役」優先選充進入後備，無非是把爛攤子留給下一任，也讓2026年開始的台灣涉險！後備戰力不夠，卻要下一任總統才改制，用膝蓋想也知道絕對來不及。

網友回應說，「如果恢復徵兵制訓練內容依然是拔草或是沒改變真實軍中的弊端，那也是換湯不換藥。徵兵制度固然重要，更重要的絕對是這些時間內，在做什麼和學到了什麼，這是有別於役期長短，更需要去重視的問題。」、「覺青這麼愛當兵，怎麼國軍職缺這麼多？」

(中時新聞網)