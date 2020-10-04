運8反潛機。國防部提供。

國防部今晚發布，共軍運8反潛機1架次進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，以及防空飛彈追監。

據《維基百科》資料顯示，運8反潛機性能與美軍C-130十分相近，屬於四發渦槳運輸機。最新的一批運-8，裝備了數種電子系統用於電子對抗、電子偵察、海上巡邏、反潛，空中指揮，預警、航測等軍用和民用任務。

運-8也改裝為「空潛-200（高新6號）」反潛巡邏機，「空潛-200（高新6號）」擁有與美國P-3獵戶座海上巡邏機等量相當的反潛利器。「空潛-200（高新6號）」可搭載超過10名乘員，包括駕駛員、雷達員、聲納員、搜潛員，以及技術分析、聲納吊放、武器操縱等人員，形成集偵察、分析、攻擊於一身的反潛體系。它的特徵是帶有長而尖的尾刺，據說是一種新型的「磁異探測儀」，其先進程度可與美國P-3C反潛巡邏機的探測系統媲美。

(中時 )