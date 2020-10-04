隨著健保財務吃緊，先前衛福部曾傳出有意要調漲健保收費標準，而在中秋連假間，衛福部長陳時中出席健保國是論壇，和醫界討論現存健保利弊。不過卻遭醫師批評，整場論壇下來，陳時中只給出「健康投資」的說法，表明要漲健保，人卻「來匆匆去匆匆」，完全不給醫界互相討論的機會。

陳時中3日出席健保國是論壇時表示，台灣健保開設25年已走到一個分水嶺，調漲保費勢在必行。呼籲民眾要用「健康投資」的方式看待保費調漲，他認為，投資健康醫療必須要走在前面，「不是做到100分才開始投資，若是如此，投資就一定會失敗。」有人認為疫情間不應該調漲健保費用，但陳時中指出，疫情嚴重更要重視健康，醫療應該要更好更健全。

不過，由外科醫師經營的臉書粉專「鮪魚肚醫師543」卻在今（4日）貼文大酸陳時中。鮪魚肚醫師表示，「健保國是論壇」是醫界認真研究準備，希望屆時能讓政府明白目前健保的弊端，同時討論解方的活動。結果陳時中部長卻來去匆匆，給出一個「健康要投資」的說法後就走了。鮪魚肚醫師痛批「X的，只談開源不敢提節流。」

鮪魚肚醫師指出，陳時中走後，留下一名健保署官員，開始洋洋灑灑說防疫期間健保多棒、賣口罩多辛苦等…….，然後就拍拍屁股離去。等到醫師能發表意見時，徒留專家和醫師互相討論，政府代表全部走光光。這也讓鮪魚肚醫師傻眼表示，「是醫護人員去抗疫的？還是這張塑膠健保卡去抗疫的？」

鮪魚肚醫師無奈指出，一場論壇，最後只剩醫師與專家們互相討論。「最好笑的是，今天媒體報導陳部長在會場要大家投資健康，暗示獲得醫界支持！？X！」

(中時新聞網)