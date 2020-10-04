大陸四川日前發生一起巨蛇突竄汽車擋風玻璃前的離奇事件。1名駕駛行駛在公路上時，突然車前擋風玻璃突然竄出1條巨蛇，還直接爬到駕駛的頭部，嘶嘶作響讓人膽戰驚心，駕駛只能硬著頭皮直開消防局尋求協助，整個驚嚇過程都被錄製下來，此文上傳立即引起眾多網友的熱烈討論。

根據《澎湃新聞》報導，這名駕駛在公路上開車時，車前擋風玻璃突然竄出1條巨蛇，還不斷快速爬行，直衝駕駛座的玻璃位前，讓開車的人驚嚇不已，雖然隔著玻璃，仍是可以聽到巨蛇嘶嘶作響的恐怖聲音，所幸車內一旁的乘客臨危不亂，立即將整個觸目驚心的畫面拍下，駕駛當下立即反應將車直揭開往消防局求助。

巨蛇竄出擋風玻璃前，雖隔著玻璃但嘶嘶作響的聲音仍讓人不禁害怕。(澎湃新聞翻攝)

駕駛當時害怕的表示，當下都不知道巨蛇是何時爬來車上的，駕駛也表示自己超害怕蛇類的。抵達消防局後，警消人員立即拿起專業工具，夾住蛇的頭部後將它抓下放入厚袋內。當地消防局說明，駕駛當時是在行駛公路上一段時間後，才發現巨蛇的存在，也表示目前已將巨蛇放生於深山裡。

看到此驚恐畫面，網友們紛紛表示，如果換作自己當下肯定腦子一片空白，「我最害怕蛇了，我要是當場看到可能會暈過去」、「要我早就把方向盤扔了」；也有網友分析，其實巨蛇只是近看，並不可怕，「其實這個蛇不大，只是離得近顯大，但還是很恐怖」、「蛇還免費幫忙擦玻璃耶」。

(中時新聞網)