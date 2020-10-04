美國總統川普確診新冠肺炎後，民主黨籍對手拜登似乎自信心大爆發，先是稱將會成為美國總統，昨（3）日晚間又在推特倒數，再過一個月支持者就可以稱呼妻子為第一夫人。但新北市議員葉元之認為，其實現在拜登反而有一點弱勢，而且不太知道該怎麼辦。

葉元之3日在政論節目中表示，他不知道川普染疫是真是假，但大家一定會操作這個事情，接下來就是看誰會操作。並指出，拜登其實稍微有點劣勢，本來在辯論的時候，大家都覺得他講得很好，照道理來講可以發酵兩三天。結果，川普一宣布他染疫，所有的新聞的焦點都跑到他身上。

葉元之分析，本來拜登要攻擊川普防疫不力，但現在這樣做看起來有點落井下石，而為了展現風度，拜登也撤下了所有攻擊川普的負面競選廣告。但川普沒理他，川普照樣在罵他，還罵得很難聽，拜登也沒辦法講話。

對於拜登的處境，葉元之直言，「現在連金正恩都表現風度祝福川普，我覺得拜登有一點點不知道該怎麼辦。」

最後，葉元之也說，對於病毒不能太鐵齒，並列舉先前英國首相強森和NBA球星染疫為例。同時，他話鋒一轉指出，台灣用氣質防疫這點也應該要好好檢討。

(中時新聞網)