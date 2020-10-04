陳妍希以清純形象和精湛演技受封「國民女神」，雖然陳妍希已升格當媽咪，但仍無損她的高人氣，親民的陳妍希平時樂於在網上分享生活日常，而她稍早則分享久違的自拍照，陳妍希的精緻顏值更是讓網友看傻，紛紛驚呼她根本是少女一枚。

陳妍希自從升格當媽媽咪後，她就一甩嬰兒肥、瘦出小V臉。（圖／本報系資料照片）

陳妍希稍早在網上曬自拍照，並發文寫下：「久違了的自拍 #假期愉快」，照片中，陳妍希頭戴漁夫帽，不論是她低頭自拍只露出下半臉，或是以全臉入鏡，陳妍希白皙肌膚和精緻五官超吸睛，濃眉大眼的模樣，一點都不像是37歲的輕熟女。

陳妍希凍齡自拍美呆一票網友，並獲得網狂讚：「這裝扮簡直是16歲的學妹」、「是高一的沈佳宜耶~」、「女神辣媽咪太美了」、「女神好逆齡」、「很美的妍希」。

其實陳妍希自從在2016年升格當媽媽咪後，她就一甩嬰兒肥、瘦出小V臉，陳妍希對我身材要求嚴格，不時可以看到她曬運動照，女神絕佳狀態更是讓外界都羨慕不已。

(中時新聞網)