美國聯合航空因新冠肺炎疫情，今年3月20日起暫時停飛台北-舊金山航線，該公司本月3日在美國宣布，將自11月起復飛台北，初期提供每周3班運務。由於美國聯合航空在美國國內線擁有龐大航網，且是唯一派直飛台北的美籍航空公司，將可提供台美往來旅客更便利與多樣的選擇。

美國聯合航空原9月就有復飛台北計畫，但因我國限制外籍航空公司機組員如果在台過夜出現發燒現象，經檢測有陽性反應，就要留在台灣治療，但是機組員都希望能回到本國治療，不想被困在台灣，該公司機組員相關工會也拒絕在台灣過夜的勤務，交通部航政司代司長韓振華在9月23日公開表示，中央疫情指揮中心已經同意允許依個案狀況，可申請專案准於離境。

目前聯合航空台美間以客機機腹載貨的長程線航班，安排在飛機飛抵達台灣前，先在關島中停更換機組員，這樣機組員就能當天進出台灣，不用過夜，但是接下來客運航班復飛是直飛航班，中停除拉長航程，也增加不少成本，因此復飛時間一再推遲，在中央疫情指揮中心決定鬆綁後，復飛的時間也跟著定案。

聯合航空昨天剛宣布的11月國際航班計劃中，有29條新增的國際航線，包含亞洲、歐洲與拉丁美洲，台灣是其中之一，韓國則從每週三班增加到每週五班。台北航線將以波音777-300ER客機飛行，可載客350人。

預計今年11月開始，聯合航空營運的航班量將達去年同期的49％，同樣的，11月起國內大點如波士頓、紐約、佛羅里達、克利夫蘭及洛杉磯-茂宜都將增班，另外如丹佛、邁阿密等航點都將復飛更多國內航線。

該航國際線今年10月與去年同期相較，已恢復復32％，到11月新增29條航線後將上升到38％。

(工商 )