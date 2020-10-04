日本氣象廳宣布，關島北方的熱帶擾動即將形成第14號颱風「昌鴻」。氣象局預報員王品翔指出，由於目前各國的預測路徑相當分歧，因此還無法說明準確的路徑，但最快未來24小時內颱風就會生成。

王品翔提到，熱帶性低氣壓往南、往北的各種預測都有，各國預報相當分歧，因此還無法確定對台灣的影響有多少，但可以確定熱帶擾動有在逐漸發展成颱風的趨勢，未來24小時內將會形成。

天氣臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也貼出日本氣象廳的預測，其預測的行徑方向朝台灣靠近，但《台灣颱風論壇｜天氣特急》說明，「注意！不能只看那一條線，因為誤差圈，超級超級超級大，大概有2點5個台灣那麼大」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，這表示變數還很大，現在還是瞎子摸象階段，來、不來、擦邊、直襲？任何可能都有機會發生，周三、四才是關鍵！

氣象局臉書上也提到，周四左右會慢慢移動到琉球群島附近，因此周五至下周日可能會替台灣帶來較多水氣，北部及東半部的降雨範圍可能會變廣，時間可能會拉長。

(中時新聞網)