寶島女網一姐謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）今晚於法國網球公開賽女雙第三輪遭遇苦戰，身為大會頭號種子的兩人，不幸以4比6、5比7出局，失去在花都巴黎高舉本季第5座冠軍的機會。

謝淑薇／史崔可娃今天面對第14種子智利瓜拉琪（Alexa Guarachi ）／美國克拉琪克（Desirae Krawczyk），開局台捷組合就連掉4局陷入落後劣勢，雖然努力追趕，可惜還是讓出第一盤；第二盤謝淑薇／史崔可娃率先2比0領先，雖然被對手追到2比2平手，不過再連下兩局超前，可惜又一次被對手追平局數，關鍵第11局台捷組合又一次遭破發，第12局在對手握有3個賽末點優勢下救回1個，最終仍無緣逆轉。

謝淑薇曾在2014年和彭帥聯手收下法網女雙冠軍，和史崔可娃合作後，兩人連續兩年在法網女雙止步16強，本季從澳網女雙決賽之後的14連勝也畫下句點，今年賽季至今兩人累積23勝2敗，於布里斯本、杜拜、卡達及羅馬四站獲得4座冠軍。

(中時 )