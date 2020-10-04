為期2年的《中梵主教任命協議》本月效期即將屆滿，教廷國務卿帕洛林3日重申，希望能與北京續簽協議，他也再次強調，協議內容絕對「不涉及任何政治或外交目的」。

帕洛林（Pietro Parolin）3日出席「宗座外方傳教會」（Pontifical Foreign Missions Institute）義大利米蘭舉辦的中國研討會時表示，教廷對梵中協議抱持「審慎樂觀」的態度，雖然客觀環境相當艱難，但相信可以慢慢幫助中國天主教徒獲得正常的信仰生活。續簽協議是希望為人類社會整體發展做出貢獻，並鞏固國際和平，重要的是未來不是當下，希望能為教會在中國未來的發展鋪路，而非局限在昨日或今日的爭端中。

針對美國國務卿蓬佩奧日前訪問教廷時，公開反對梵中續約，引發梵美關係陷入緊張，帕洛林表示，面對國際政治議題，各國立場有時很難完全一致，但不認為教廷與美國之間有衝突，只是站在不同的立場看待問題。蓬佩奧訪問教廷時，多次強調中國迫害人權與缺乏宗教自由的問題，教廷也很關注上述問題，但是教宗認為很多事情不能操之過急，教廷希望透過對話逐步解決問題。

帕洛林透露，已故教宗庇護十二世在中共建政後，嘗試重啟與北京的對話，強調主教任命臨時協議只涵蓋主教任命，不涉及中國天主教會其他事務。前教宗本篤十六世在任時，已同意協議草案，等到教宗方濟各上任後才正式簽署。該協議簽署至今已經取得一些成果，為了中梵能夠繼續對話，有必要延長。

此外，帕洛林也對美國總統川普確診感染新冠肺炎表示遺憾，並祝福對方早日康復。

(中時 )