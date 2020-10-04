49歲日本男星原田龍二曾是90年代人氣偶像，曾獲得日本奧斯卡新人獎，拍過《百年物語》、《相棒》、《水戶黃門》等多部日劇，但他近年聲勢下滑，去年更爆出瞞著妻子和女粉絲在公園車震，重挫形象，近日原田龍二更自爆因為此事曾被AV帝王邀下海拍A片。

原田龍二和妻子結婚19年，育有一對子女，去年被雜誌踢爆私生活淫亂，並直擊他帶著女子到郊外公園車震，且對象都是粉絲，而一名曾跟原田發生關係的女子更公開其鹹濕對話，並爆料他每次帶人去公園車震都會停在「指定席」位置，停好車就直接到後座，完事後送女方到附近車站便分手，後來則會斷絕聯絡。

事後，原田龍二開道歉記者會，坦言搞不倫，自認是差勁丈夫，並向老婆孩子謝罪，未料他還解釋是因為性慾太強才會闖禍，理直氣壯的模樣被網友痛批做錯事還牽拖。

而原田龍二近日上節目宣傳新片，就透露那時事業陷入谷底，《AV帝王》的原形「一代色情宗師」導演村西透便找上他，並遊說自己：「AV界最想要你這種男優，角色已為你量身打造」，但原田龍二當時已獲家人原諒，因此希望擺脫渣男形象，便婉拒了對方的邀約。

(中時新聞網)