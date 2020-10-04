智慧型手機已成為現代人必備的行動設備，裡頭的APP應用程式多樣有趣，但可要小心別亂按，否則將會冤大頭賠上不少錢。1名大陸杭州女子，近來接獲1通來自資訊相關部門的電話，要求女子依電話指示操作APP，女子不疑有他立即瞬間損失1276萬元台幣，因此APP有阻擋來電功能，防詐中心發現覺時，欲緊急致電救回卻為時已晚，警方目前仍全力調查釐清中。

女子接獲自己有犯下賣假口罩嫌疑來電，要求被按入app強制進行成為演員。(澎拜新聞翻攝)

據《江蘇新聞》報導，這名女子在上月26日接獲來電，致電的人聲稱自己是資訊相關部門，向女子說明懷疑她有非法販賣口罩嫌疑，還將女子的個別資訊說的仔細，女子不疑有他立即按照對方所說操作手機APP，殊不知女子正一步步走向詐騙陷阱中。

女子接受來電人的建議，在買了1支新手機後，立即申辦了另外的新門號，對方此時也傳入女子手機裡1組新號碼，還號稱這是安全防護碼，安撫女子不需要擔心，女子此時點入後，將自己的卡號帳密及個資全部填上，結果下場慘爆了！辛苦存蓄的1276萬元台幣瞬間秒噴。

當女子下載詐騙集團所指示的APP時，當地的反詐中心其實已經察覺，不過因此APP設計有攔截電話程式，女子無法及時收到警方的警告訊息。當地警方表示，目前已經有許多人受騙下載假APP應用程式，也只能多加呼籲不要隨意提供自己的密碼，也不要隨便點開任何的連結，以免中毒遭道自己個資受騙與偷竊。

(中時新聞網)