雲林縣今日發生人倫命案悲劇，1名80歲老父疑似拿棍子打死54歲兒子，全案由警方偵辦中。(周麗蘭攝)

雲林縣元長鄉下寮村樸實的農村今(4日)下午傳命案，80歲的陳姓老翁疑似與54歲大兒子發生爭執，竟情緒失控一把將兒子推倒在地，持棍棒活活將兒打死。附近鄰居聽聞噩耗推測，大概是大兒子「太孝順」，才會出現被打死的事件。

據了解，死者為居住在雲林縣元長鄉下寮村的陳姓男子，陳為家中長子，生前未娶妻結婚，曾任職警察，20多年前便離職，長年在家待業且平日喜歡飲酒，他與父親時常因為他在家窩居此事起爭執。然，陳男非常孝順，在父親中風住院時他也傾力照顧。

據悉，父親出院後，4日下午時，陳男疑似在酒後和父親起了嚴重口角，他瞬間被父親推倒在地，父親氣到失去理智，隨手抄起竹竿朝兒子猛打，他頭部重創，左耳也因持續地毆打而皮開肉綻看不出原型，在警消到場前就失去呼吸心跳。

陳父見兒子倒臥在血泊中，一動也不動才驚覺釀出災禍，趕緊騎自腳踏車到派出所自首，目前全案交由檢警進一步調查中。

陳家附近的鄰居接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，平時陳父為人嚴格，依他推測，兒子會活活被打死大概是因為「太孝順」，不敢對父親還手更不敢反抗，才釀成此悲劇。

(中時新聞網)