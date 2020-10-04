資金行情推升台股量能大增，今年前8個月證交稅達932億元，創近30年同期新高；立法院已展開明(110)年中央政府總預算審查，其中明年稅課收入，以證交稅收對國庫貢獻1145.95億元最亮眼，較今年再追加81.2億元，上調幅度居各稅之冠，較今年預算數成長7.6％。

另立法院6日審查逾2300億前瞻基礎建設第3期特別預算案，立法院預算中心評估報告指出，包括戰機採購、紓困、前瞻預算等特別預算，明年中央舉債4,596億元，長債將增逾6.1兆、比率升至32.6％，逼近舉債上限，創近8年新高；地方為配合前瞻建設自籌經費去年底逾4000億元，各縣市財政負擔恐更嚴峻。

行政院已向立法院提出2021年中央政府總預算案，其中財政部編列稅課收入，較今年預算減少77.09億元，呈現衰退，主因所得稅預算大減231.83億元，但關稅、貨物稅、營業稅、特種貨物及勞務稅（奢侈稅）及證交稅則較今年上調，抵銷所得稅部分減幅。

以近半年台股表現來看，明年台股平均每日成交值可望維持逾2000億，明年證交稅收編列金額為1145.95億元，比今年預算數1064.75億元大增81.2億元，增幅7.6％、對台股明年量能看法仍趨樂觀。

在內需提振下，預估2021年營業稅預算2474.32億元，較今年預算加碼59.6億元，增幅2.5％，其餘關稅、奢侈稅及貨物稅則各比今年小幅增加9.2億元、3.3億元及1.4億元。

此外，立法院6日將邀蘇揆就前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案進行報告，立院預算中心認為，包括國防部新式戰機採購特別預算2400億、紓困振興特別預算和追加預算案共4200億、前瞻特別預算5100億，多仰賴舉債支應。截至2021年底，中央舉債額度尚餘1.5兆元，然距債務預警值36.5％，僅相差3.9個百分點，呼籲行政部門預擬債務清償規劃。

財政部估至2021年底，中央政府長債最多將增至6.1兆，長債比率升至32.6％，等於短短2年，就驟升近3個百分點。

另預算中心報告指出，2019年度地方政府自籌財源占歲入比率為近3年度最低，非自籌財源高達6千億元，顯示財源多仰賴中央挹注，且地方債務舉借連年攀升，近2年自償性債務增加467億元，增幅逾28％。

立院報告顯示，高雄市獲前瞻補助推動軌道建設，但自籌經費負擔沉重，岡山路竹延伸線捷運建設計畫2階段共需自籌114.36億元、辦理捷運黃線建設計畫需自籌626.09億元；桃園市近5年度歲入歲出連年短絀，公共債務未償餘額由2015年底216億元，攀升至2019年底442億餘元，辦理前瞻尚需自籌財源695億多元，未來財政負擔更嚴峻。

(工商 )