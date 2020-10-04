近日邱于軒接獲民眾檢舉，稱有人冒充她服務團隊，她也在臉書上提醒大家小心詐騙，但事情接下來的發展卻讓她傻眼。(翻攝自邱于軒臉書)

高雄市議員邱于軒日前接獲熱心民眾檢舉，稱有一名外型亮麗的正妹假冒她服務團隊的成員，而她也在臉書上呼籲大家不要受騙。沒想到，這幾天她的電話卻反被民眾灌爆，而她在得知大家打電話來的理由後也哭笑不得，直呼「啊就真的沒這個人啦」。

邱于軒3日時在臉書上表示，「于軒接獲熱心民眾檢舉，有人假冒服務團隊的成員，行使不當行徑。為此，于軒已向轄區分局報案，並呼籲各位朋友，千萬千萬不要受騙上當啊。」但沒想到，接下來發生的事情，讓她十分傻眼。

邱于軒今(4日)則在臉書上指出，這幾天電話忽然超級多，有人說要來服務處坐坐；有人要來服務處應徵志工；朋友打來要「正妹助理」服務；有同事問說這麼正的助理哪裡找，真讓她哭笑不得。

邱于軒忍不住直言，「啊就真的沒這個人啦！難怪網路詐騙如此猖獗，真的讓我暈倒！」

最後，邱于軒也說，「有問題可撥網路詐騙專線：165，老司機帶路，打擊犯罪，人人有責！」

網友們也留言回應，「有哪麼美的助理…我也想去服務處了…邱議員有缺掃地的嗎？」、「哈哈把這正妹找出來」、「阿....我想去坐坐，哈哈哈哈哈，邱小姐」、「這下我非去不可啦！演正妹她爹」。

(中時新聞網)