美國總統川普確診感染新冠肺炎，並出現了輕微的發燒、咳嗽等症狀，目前正在白宮接受抗體雞尾酒療法治療中，但台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎直言，這種療法效果有限。而川普為何願意使用此療法？恐怕是因為這種療法幾乎無風險。

川普確診感染新冠肺炎後，已經住進華府附近的國家軍事醫學中心觀察、治療，白宮醫師也證實，川普接受了一種全新實驗性的雞尾藥物治療。對此，李秉穎接受媒體聯訪時表示，雞尾酒療法就是將幾種可能有效的單株抗體和在一起，注射到人體內，期待它能殺死病毒。

李秉穎認為，理論上來說，抗體可以殺死細胞外的病毒，但可能無法通過細胞去殺死細胞內的病毒，這像是一個被動式的抗體治療，治療效果恐怕有限。另外，他也強調，這種抗體治療的好處是沒什麼副作用，除非對抗體產生立即性的過敏性休克反應，不然頂多就是沒有效果、慢慢被人體代謝掉。

由於過去沒有抗體治癒病毒的案例，頂多有預防作用，而川普為何願意當白老鼠，恐怕就是因為這種療法幾乎沒有風險。

(中時新聞網)