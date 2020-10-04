（夏普搶進醫療領域，搭載夏普超高亮度OLED模組頭戴式視覺檢查設備最快2021年初問市。圖／夏普提供）

有「液晶之父」之稱的夏普近年積極轉進OLED領域也開始嶄露頭角，由其開發完成的醫療檢查設備所需的超高亮度OLED模組，將正式供貨給東京港區的FINDEX醫療系統設備研發公司，用以生產頭戴式視覺檢查設備，新品最快2021年初即可商用。

數位醫療時代來臨，在日本家用電視市場佔有龍頭地位的夏普也不缺席，夏普宣布，由其研發完成、應用於醫療檢查設備的超高亮度OLED模組，已於今年8月正式交貨給日本知名醫療醫療設備公司Faindex Co.，Ltd，由Farindex將其搭載在即將推出的凝視分析型視野凝視分析視野（GAP）檢查設備中。

夏普指出，經由開發微調電流控制等技術，夏普新開發的OLED模組，可以達到3,000 cd / m 2以上的亮度，相較於家用電視的400 cd / M 2以及智慧手機的600Cd / M 2，亮度至少高出五倍。

此外，夏普也和Faindex聯手開發了相關的晶片組，新研發的這款晶片組已通過與Faindex和其子公司EMC Healthcare的要求，可以辨識不同亮度識別級別的灰度，對青光眼、視網膜剝離和老年癡呆症等疾病的早期發現，有著明顯的幫助。

夏普表示，供貨給FINDEX、成為頭戴式視覺檢查設備的關鍵零組件，只是夏普在OLED應用的一環而已，未來夏普會以醫療領域為基礎，鎖定車載與其他創新領域，持續開發出更多特殊的OLED模組應用，為顯示應用開闢出更多創新的可能。

(工商 )