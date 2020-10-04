台南新市區4日凌晨有男子因談判破裂引發槍擊案，一名張姓男子中彈，送醫搶救仍有生命危險。警方4小時後緝捕開槍的28歲吳嫌到案，他同時是被害人的國中學長。全案依違反槍砲彈藥刀械、殺人未遂罪送辦，檢察官偵訊後認涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，諭知聲請羈押。

根據警方調查，28歲的吳姓嫌犯和25歲的張姓男子，是國中的學長、學弟，這次中秋2人相約烤肉，沒想到酒過三巡後，學長被學弟調侃，雙方爆發口角，吳嫌氣不過，回家拿槍就朝張男連開3槍，導致張男左胸中彈送醫搶救，因傷勢太重，院方緊急手術搶救，到下午2時30分許才完成手術，送入外科加護病房，目前觀察治療中，尚未脫離險境。

警方獲報後隨即鎖定吳嫌，上午不到10點，就在其住處將他逮捕，並起出做案用的非制式手槍1把與彈匣1個，並無子彈，偵訊時吳嫌也坦承犯行。進一步了解發現，吳嫌101年也因重傷害罪入獄，今年才服刑出來，如今又持改造手槍傷人。

全案偵訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，檢察官偵訊後，認為涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，諭知聲請羈押。

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(中時新聞網)