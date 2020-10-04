37歲日本女星深田恭子，以不老童顏和火辣身材，穩坐性感女神代表，尤其是深田恭子在5月底才推出寫真集，她辣秀前凸後翹的身材曲線，陽光健美又性感爆表，不過深田恭子近日卻在IG罕見吐心聲，她提到「我為了趕上別人、某個目標而一直拚命追趕」，發文不免讓外界擔心。

深田恭子主演的《魯邦的女兒2》即將播出，深田恭子日前曬出新戲海報，並在IG發文分享拍戲的點滴，深田恭子表示她花很多心力在拍攝《魯邦的女兒2》，每天在劇組都有各種事情發生，她很感謝工作人員和支持自己的紛絲。

同時，深田恭子話鋒一轉則感嘆，自己常被說我行我素「但其實我為了趕上別人、某個目標而一直努力追趕，如果我不努力跑，就沒有辦法追上別人的腳步」，深田恭子也感性說，希望自己的作品和工作，能讓某些人有所鼓勵。

由於日本演藝圈近來頻傳藝人逝世消息，深田恭子罕見吐心聲，不免讓外界擔心，不過深田恭子在下個月初即將迎接38歲生日，日前也傳出她與身價百億的地產大亨男友杉本宏好事近了，日媒還爆料小倆口有意選在今年11月，也就是深田恭子生日的時候結婚，屆時就等女神早日宣布好消息。

(中時新聞網)