気がついたらもう9月も終わりに差し掛かってしまいました…私はドラマ「ルパンの娘」の撮影の日々を過ごしております。日々、色々な事がありますし、随分長い年月お仕事を続けさせて頂けて応援して頂いている皆様に感謝しています。私はよくマイペースと言われる事が多いのですがこれでも一生懸命誰かに何かに追いつける様に走っている…ちゃんと走らなきゃ私は人に追いつけないから…自分の拘らせていただいている作品やお仕事がどこかの誰かの励みに少しでもなれたらいいな…