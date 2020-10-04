健保的存在讓許多人能用親民的價格享受到完整的醫療服務，迄今即將邁入成立25週年，近期卻不斷傳出衛福部將有意調漲健保收費。北市聯合醫院胸腔重症醫師蘇一峰近日在個人臉書上頻頻對健保表示意見，認為政府遲遲不改革健保，讓坑洞越變越大，面對即將破產的健保祭上漲價政策，不但不公平，更殘害了辛苦的醫護人員。

近日衛福部長陳時中在健保國是論壇上表示，使用25年的健保已面臨分水嶺，除了要調漲保費外，國人更應把醫療健康當成投資，必須要走在前面。蘇一峰醫師質疑，「台灣人口老化，健保只能走向漲價嗎？」並指出，台灣有許多「健保浪費者」，不但只需繳少少的保費，更愛重複檢查、重複拿藥不吃。「結果卻是不看病的中產階級漲保費，合理嗎？」

蘇一峰也批評政府，「為了顧選票，明知健保付費制度不公平，一直不改革」。看到健保虧損破洞越來越大，就讓不看病的中產階級繳最多保費…。蘇一峰指出，官員忙著上媒體歌功頌德健保好棒棒，轉移焦點後又繼續壓榨醫療人員換選票！這樣只會讓問題越滾越大，而健保破產又迫在眉睫，讓他擔心「中產受薪階級只怕到老一場空……。」

另外，蘇一峰指出，廣大的醫護人員在疫情間做出犧牲，不少醫療院所自掏腰包幾百億買防疫物資備戰，但在抗議自費醫療上限時，卻又被批說愛錢；而健保協商破局後，政府堅持砍更多點值，讓蘇一峰苦嘆「醫療人員不離不棄，被當北七。」

蘇一峰指出，「健保對沒看病和經常看病的人收費一樣，民眾當然狂看病！」因此，他建議健保應走向「使用者付費」機制，讓不常使用健保的民眾也該給予獎勵，例如讓幾乎不看病的民眾，隔年減免部分健保費用。蘇一峰坦言「制度不公平，如何抑制浪費！現在大家一起漲價公平嗎」

(中時新聞網)