自從白宮對外公開美國總統川普使用生技公司Regeneron的實驗性抗體雞尾酒療法治療新冠肺炎後，該公司股價應聲上漲，但醫學專家對白宮醫師的用藥選擇看法不一。Regeneron股價在5日盤前上漲3.67％。

川普在1日晚間宣布確診新冠肺炎後，白宮醫師康利（Sean Conley）對外表示川普接受Regeneron的實驗性抗體藥物REGN-COV2做為「預防性治療」，在「沒發生其他問題」的情況下完成療程。

美國食品藥物管理局（FDA）前局長考特里布（Scott Gottlieb）表示：「我推測白宮醫療團隊之所以決定使用Regeneron藥品，是因為就現有資料看來該藥品效果最佳，且白宮對相關研究數據有信心。」

加州大學舊金山分校藥學系副教授普拉薩德（Vinay Prasad）表示：「讓位高權重者使用未經實驗證明的藥品違反科學、醫藥原則及道德。」

(工商 )