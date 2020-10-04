在川普與拜登完成電視辯論，以及他確定染疫之後，川普的民調仍比拜登高，最新的調查指出，川普獲得46%的民眾支持，而民主黨對手拜登為45%。

華盛頓觀察家報(Washington Examiner )引述民主研究所(Democracy Institute)周日所進行的民意測驗顯示，川普仍然對拜登有優勢，以46％對45％的比例，險勝了拜登。

新的選舉變數是川普也感染新冠肺炎，有些人認為川普會因此事而民調下滑，但是據民主研究所的這份民調卻表示，有68％的人說川普染疫不會影響他們的投票意向，而19％的人還說他們「更有可能支持川普」，只有13％的人選「不太可能支持川普」。

分析指出，幾乎三分之二的人表示，對總統感到同情和關注，而只有38％的人表示他染疫是「現世報」，這表明美國政治存在頗大的分歧。

幾個政治爭議似乎對選舉影響不大，十分之八的選民說，提名巴雷特（Amy Coney Barrett）為大法官，沒有影響到他們的投票意向。另外，第一次辯論之後，有32％的人認為川普佔優，18％的人認為拜登獲勝，但一半人認為這是平局，並且，十分之七的人說辯論不影響他們的投票意向。

1) BREAKING: DEMOCRACY INSTITUTE POLL SHOWS TRUMP LEADING NATIONALLY, IN KEY BATTLEGROUND STATES, AND ELECTORAL COLLEGE



NATIONAL (Trump +1)

Trump 46

Biden 45



6 BATTLEGROUNDS of FL, IA, MI, MN, PA, WI (Trump +4)

Trump 47

Biden 43



TRUMP’S APPROVAL: 50%https://t.co/T9JxFp2mXI — PollWatch (@PollWatch2020) October 3, 2020

因黑人執法事件的抗議活動之後，法律和秩序仍然是選舉中的頭號問題，有32％的民眾將其視為頭等大事。但是同樣的，並不影響支持比例。

至於經濟議題，70％的人認為正在反彈，有60％到40％的人相信川普在經濟政策上，勝過他的競爭對手拜登。

更重要的是，川普在幾個關鍵搖擺州（包括佛羅里達州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州，賓夕法尼亞州、和威斯康辛州）仍然有領先優勢，如果以民調做為選舉預測，那麼川普得到320張選舉人票，而拜登只有218張。

民主研究所是正確預測英國會脫歐的單位，他們也成功預測川普在2016年大選會當選，所以頗有參考價值。不過他們訪問具有投票行動力的選民（likely voters），及所謂的「隱藏選民」，並非所有登記註冊選民，因此也可能有偏差。

民主研究所所長派翠克‧巴漢（Patrick Basham）說：「比對川普與拜登的主力支持者，就看出來拜登在這次選舉中的首要弱點：支持者的熱情較低，而且人數也比較劣勢。為了擊敗川普，拜登需要十分之九的黑人選票，以及大量的黑人選民都來投票。這不容易，目前他最多只爭取十分之八的黑人選民(78%的黑人支持拜登)，還有十分之二的黑人選民準備支持川普(18%的黑人支持川普)，而黑人投票率又普遍不高，看起來最多只能持平。」

(中時新聞網)