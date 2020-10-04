根據國防部公布共機擾台的資料顯示，大陸運八反潛機從上月21日起至今日一直在侵擾我西南防空識別區。有粉專分享國外戰略論壇直指，解放軍顯然積極準備的下一場衝突在南海，解放軍目標其實瞄準太平洋美國的海空軍，因此解放軍顯然積極準備的下一場衝突是在南海，並不是台灣。

臉書粉專「打臉名嘴」在臉書發文分享國外戰略論壇的分析表示，最近大陸的反潛機一直在台海進行偵查，原因到底是什麼？因為這個地方是大陸機艦阻絕美軍進入南海、封鎖巴士海峽的戰術位置。也就是說，大陸將會在此部署強大的海空兵力，阻止美軍機艦從巴士海峽進入南海。美軍若要把軍力投放到南海，就要繞一大圈，繞過菲律賓，也讓大陸爭取更多防守的時間。因此大陸反潛機一直在此運作，希望偵得美軍潛艦的蹤跡，尤其這附近水域適合潛艦作業的海域不小。

分析指出，在這個區域，若美軍部署戰力遠超大陸的水下部隊，無論是有點年紀的洛杉磯級、青壯的海浪級或者最新的維吉尼亞級，潛射的對海飛彈、巡弋飛彈都會是非常大的威脅。

分析甚至認為，解放軍頻頻在這個區域的巡邏演訓，其實在在都瞄準了太平洋美國的海空軍，並不是台灣。解放軍顯然積極準備的下一場衝突是在南海，但是台灣也絕不能因此鬆懈守備。

(中時新聞網)