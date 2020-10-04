上個月，一架加拿大CH-149 直升機，正在進行飛行救援的演練，其間遇到惡劣天氣被迫避風，尤其他們無法飛到指定的機場降落，只能停降在一個離北極熊出没區較接近的機場。沒想到北極熊真的來了，這隻熊對這個天降之物相當好奇，在直升機旁邊推推碰碰，造成一定程度的損壞。

航空學家(The Aviationist)報導，事件發生在9月16日，加拿大皇家空軍、隷屬413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機(Cormorant)，在紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部進行為期2周的山地飛行搜索和救援演習，結果由於惡劣的天氣，阻止空勤人員降落原本設定的機場，轉飛至人煙較少的薩格勒克機場(Saglek Airport)。

北極熊把直升機的窗玻璃給碰掉，留下巨大的熊掌印。(圖/twitter)

根據飛行指揮官布倫特·瓦伊諾（Brent Vaino）的說法，原本他們要降落在海拔較高的山區機場，但由於天氣原因，他們不得不降落在較靠海的薩格勒克機場，而此機場是為一個雷達站進行補給之用，但是在其他的雷達系統更新之後，該站的地位不算高，被列為「最低限度有人值守」區，同樣的薩格勒克機場也就僅維持著最低營運狀態。

事情就在直升機降落後發生，好奇的北極熊開始對直升機進行調查，熊掌拍打直升機造成了表面損壞，包括右側門的窗戶玻璃被碰掉，玻璃上還留下牠巨大的熊掌印。另外，左側的緊急囊收納艙蓋也被敲掉。

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On September 16, a CH-149 Cormorant crew with 413 (Transport and Rescue) Squadron at 14 Wing Greenwood parked its helicopter at the Saglek, Newfoundland and Labrador, airfield after poor weather prevented them from landing at their preferred location. pic.twitter.com/vYC5V1vE11 — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) September 30, 2020

由於當時直升機乘員都在管理站去休息了，所以沒有人看到這隻北極熊，也還好沒遇到，否則真不知怎麼收尾。所幸熊沒有進到直升機內部，所以直升機大致上沒有受損。以無線電呼叫空軍後勤部門，將修復直升機所需的零件運來後，直升機在4天之後可以重新飛行，再執行原定任務。

(中時新聞網)