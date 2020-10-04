上個月，一架加拿大CH-149 直升機，正在進行飛行救援的演練，其間遇到惡劣天氣被迫避風，尤其他們無法飛到指定的機場降落，只能停降在一個離北極熊出没區較接近的機場。沒想到北極熊真的來了，這隻熊對這個天降之物相當好奇，在直升機旁邊推推碰碰，造成一定程度的損壞。
航空學家(The Aviationist)報導，事件發生在9月16日，加拿大皇家空軍、隷屬413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機(Cormorant)，在紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部進行為期2周的山地飛行搜索和救援演習，結果由於惡劣的天氣，阻止空勤人員降落原本設定的機場，轉飛至人煙較少的薩格勒克機場(Saglek Airport)。
根據飛行指揮官布倫特·瓦伊諾（Brent Vaino）的說法，原本他們要降落在海拔較高的山區機場，但由於天氣原因，他們不得不降落在較靠海的薩格勒克機場，而此機場是為一個雷達站進行補給之用，但是在其他的雷達系統更新之後，該站的地位不算高，被列為「最低限度有人值守」區，同樣的薩格勒克機場也就僅維持著最低營運狀態。
事情就在直升機降落後發生，好奇的北極熊開始對直升機進行調查，熊掌拍打直升機造成了表面損壞，包括右側門的窗戶玻璃被碰掉，玻璃上還留下牠巨大的熊掌印。另外，左側的緊急囊收納艙蓋也被敲掉。
由於當時直升機乘員都在管理站去休息了，所以沒有人看到這隻北極熊，也還好沒遇到，否則真不知怎麼收尾。所幸熊沒有進到直升機內部，所以直升機大致上沒有受損。以無線電呼叫空軍後勤部門，將修復直升機所需的零件運來後，直升機在4天之後可以重新飛行，再執行原定任務。
(中時新聞網)
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