中秋連假爆急診潮，一位病患更讓急診醫師白永嘉頭痛表示，「土虱的蛋」是什麼？（摘自白永嘉臉書）

中秋連假進入尾聲，相信許多民眾都在4天假期間吃烤肉、啖美食。但也造成許多人吃壞肚子湧入急診室。其中一位病患更讓急診醫師白永嘉頭痛表示，「土虱的蛋」是什麼？真相也讓許多民眾瞬間長知識。

假期最後一天，白永嘉醫師在臉書表示，「中秋連假最後一天，急診室病人大爆炸。」可能因為烤肉沒有烤熟，導致細菌性腸炎的病人非常多，呼籲大家一定要小心。另外，白永嘉醫師也指出，民眾烤肉東西越來越怪，一位病患因烤肉吃下「土虱的蛋」而拉肚子發燒掛急診，讓白永嘉表示「土虱的蛋是什麼？怎麼以前從來沒烤過。」

貼文一出，「土虱的蛋」立刻引起網友熱議，許多網友認為應該是筆誤，將「吐司」打成「土虱」。表示「是吐司夾蛋吧」、「會不會是土司夾的蛋，真是辛苦醫護人員了」。不過網友指出，確實有土虱地但存在，表示「應該是土虱魚卵」、「我們單位的同事就是因為這樣陸續3位臨時請假」、「真的，烤肉完二個孩子都拉肚子，還好吃不多」、「土虱蛋！瞬間長知識」。

內行指出，「土虱卵，煎麻油不錯吃，但是要煎得夠乾」。通常都是藥燉土虱時才會看到，但好不好吃卻因人而異。網友表示「土虱的蛋，感覺不妙」、「釣蝦很好用」、「那個有點腥，我無法」、「太神奇了 看起來並不好吃 綠色的 但大家都說美味 」、「前很喜歡吃，後來聽說土虱蛋寄生蟲很多，嚇到都不敢吃」。

(中時新聞網)