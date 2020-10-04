高雄苓雅區日前接連發生酒店、茶行連續遭砸店。兇嫌針對1家知名酒店2度砸店，事後又到三民區的1家茶行砸壞負責人座車。雖然警方當天已逮捕11名嫌犯，但高雄市警察局高層認為，這些犯案行為已嚴重使高雄整體形象受損，在召開人評會後，已決定將6名警官進行調職替換。

此案件發生於上週深夜時間，案發當時1名領頭蘇姓男子，帶上其他2名同夥欲到酒館消費快活時，享受期間見包檯下來的小姐不斷更換，一怒之下直接砸店，但員警抵達時即使阻止，但隨後又有同夥進行回馬槍二度再砸。

接著又轉往三民區的1家茶行砸爛門窗及負責人休旅車後逃逸，雖然事後高雄警察迅速破案逮捕歸案，也讓高雄治安大打問號。

高雄警察局於今日(4)召開人評會，決議將苓雅分局偵查隊長陳冠宇調刑大偵五隊隊長；刑大偵五隊隊長黃國書，外調三民二分局偵查隊長；三民二分局偵查隊長曾順光，調任苓雅分局偵查隊長。而酒店所轄苓雅分局成功路派出所，所長張育誠調任小港分局小港派出所所長；三民二分局民族路派出所所長楊增平接任成功路所；原小港派出所所長盧志明，則接任民族路派出所所長。

(中時新聞網)