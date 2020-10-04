美國總統川普確診新冠肺炎後，美國總統大選投下變數。最新民調卻是川普以46%的支持度逆勢贏過民主黨總統候選人拜登的45%。PTT網友表示，如果川普這樣還能贏，真的會留名青史。

美國智庫民主研究所最新民調顯示，川普拿下46%的支持度，贏過拜登的45%。佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州和威斯康辛州等6大關鍵搖擺州，川普獲得47%支持率，超越拜登的43%。民調也預測，川普最後可能拿下320票選舉人票，而拜登則只有218票選舉人票，顯示川普極有可能成功連任。

有PTT網友認為，「這算打悲情牌成功？」、「機構效應還原後真的都是55波。」、「我覺得拜登一直說自己當選。是最失敗的地方。」、「結果老拜看了民調決定下周也要確診。」

也有網友認為，上屆2016年，美國兩黨候選人都是第一次參加總統大選，人民沒多熟，說變就變。但現在川普有明顯執政包袱，人民的決定老早定案；因為川普貿易戰，讓傳統農業州受傷、跑票，起碼可能不爽投；原本黑人就不愛川普，但過激化種族對立，連一些白人票都跑了。另外婦女票也跑大半，沒救了吧；疫情讓美國人損失慘重，加深搖擺選民認為，川普只有嘴巴強的印象。結論就是拜登有8、9成機率贏，正常情況，如果川普這樣還能贏，真的會留名青史。

(中時新聞網)