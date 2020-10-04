美國總統川普確診新冠肺炎，被喻為美國大選的「十月驚奇」，白宮醫療團隊將開記者會表示，川普總統狀況依舊良好，自確診以來已有大幅進展。港媒認為，川普在選前可能再度大打「台灣牌」，把台灣推到戰爭邊緣。

據香港媒體《中評社》分析指出，川普染疫後，中國大陸應已做好各種沙盤推演，以因應變局，台灣則顯得被動，過去一直依附著美國，現在美國自己出了狀況，應驗了一句俗諺「靠山山倒、靠人人跑，只有自己最可靠」。

港媒認為，美國出事，台灣接下來要面對的狀況有兩種可能︰第一，共和黨出險招，為搶救落後的選情，加碼抗中，把川普染疫甩鍋中國大陸。可能在選前再度大打「台灣牌」，把台灣推到戰爭邊緣。第二，川普暫緩制裁大陸企業，因為川普染疫的恐慌，導致美股重挫。美股若在選前崩盤，選舉就必輸，唯一可能的利多或是暫緩中美貿易戰。如果中美關係緩和，美台關係發展也會先停下來。

港媒指出，從台灣的角度，應是比較期待川普連任，延續諸多合作項目。不過台灣的外交部長吳釗燮的話雖已放軟，但其他部門，以及民進黨部分派系民粹言論還繼續在衝，都會干擾中國大陸的判斷，增加台灣危險性。

(中時新聞網)