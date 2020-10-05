以下三個星座最討厭他人的糾纏，如果他已經表明想要獨處還被黏，絕對會讓他動起絕交的念頭！

▍1.雙子座

雙子座喜歡或討厭都是很分明的，而且重點是他們雖然很好相處，卻很需要自己的私人空間去獨處。如果雙子座已經拒絕你了，你卻不斷苦苦糾纏，只會讓雙子座覺得很煩，連朋友都當不成，你越是靠近，他越想遠離你，甚至直接把你加進黑名單，讓你一輩子也無法走進他的生命！

▍2.處女座

處女座喜歡就是喜歡，討厭就是討厭，他們不喜歡別人來指導他該怎麼做，因為他們都會遵循自己的想法，想怎麼做就怎麼做，不會違背自己的心。所以當你一直不斷糾纏，只會讓處女座覺得你想要改變他的決定，處女座可是逼迫不得的，你越是靠他越近，他越是氣到離你越遠！

▍3.射手座

射手座是很自由的、很有想法的，任何人都不能夠左右他，射手一向都是無拘無束，不喜歡受到束縛，所以當你越是糾纏他，他就會感到特別的困擾，一般來說射手座很少主動去討厭別人，但若是你糾纏著他不放，他就會徹底的討厭你，你越是靠近他，他就越想要離你遠遠的，之後也不會想要再跟你有任何聯繫了。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)