【回憶殺】51歲的女星林珮君，拍過多部八點檔《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》、《甘味人生》等，是不少觀眾熟悉的演員之一，而她早期戲路卻跟現在差異甚大，多半演出情色角色，曾大膽袒胸露點及臀部。

林珮君外型美豔性感，90年代香港三級片巔峰時期，曾搭上風潮，寬衣解帶拍攝約8部情色片，在鏡頭面前大膽全裸、露點或露尻，甚至在1993年《春風少年兄》胸前兩點被擠壓，尺度相當豪放、重口味。

不過，姣好外型似乎沒為感情加分，林珮君曾在談話性節目中自爆，替兩個男朋友生過小孩，而且被愛情沖昏頭，替第一個孩子的父親當公司的人頭董事長，最後男方惡意捲款落跑，留給她一屁股的債務，算一算金額居然高達五千萬，雖然法院判決她不需要代償，仍留下很大的心理陰影，感嘆：「我對人性失望，再也不敢借錢給別人。」

但是，林珮君沒有在慘痛的感情經驗學乖，她生下第二個孩子時，深知男友花名在外，還是為了小孩委曲求全，選擇遮一隻眼、閉一隻眼，沒想到某天小三半夜踹門談判，她才忍痛割捨會偷腥的男人，選擇獨立撫養兩女長大。

身上背負著養小孩的責任，林珮君辛勤的拍戲賺錢，卻聽信朋友的話將私房錢全部拿去投資，非但沒有獲利還慘賠一千多萬，再度跌入人生谷底；不過，林珮君並沒有因此被打倒，反而更努力的工作還債，任何的戲劇角色通通接，練就她演什麼像什麼的功力。

歷經人生大起大落的林珮君，現在只想專心地把戲演好，並散發正能量給每個觀眾，即便電視機前只剩下一位粉絲，仍然會盡全力的做到最好。

(中時新聞網)