娛樂8點半》大陸女星張嘉倪以瓊瑤劇《又見一簾幽夢》的汪紫菱爆紅，近年她則是在宮廷劇《延禧攻略》演活最美妃子「順嬪」，外型亮麗張嘉倪，愛情事業兩得意，她與圈外的高富帥老公買超在2015年結婚，並育有一對兒子，不過張嘉倪曾在陸綜透露，因為沒辦婚禮，所以她都叫婆婆「阿姨」，直到去年，張嘉倪在真人秀終於穿上白紗，也一圓她的新娘夢。

張嘉倪以演瓊瑤劇《又見一簾幽夢》爆紅，也讓她的星路大開。（圖／取材自百度百科明星圖微博）

大陸女星張嘉倪在2006年參加瓊瑤劇選角活動《尋找紫菱》獲得冠軍而踏入演藝圈，並在隔年以瓊瑤劇《又見一簾幽夢》飾演活潑可人的汪紫菱爆紅，張嘉倪還以此一舉獲得北京電視台影視盛典影視新秀獎，張嘉倪隨後就成為家喻戶曉的大明星。

星路大開的張嘉倪，接連在愛情劇《微笑在我心》飾演樂觀的向天微、在《離愛》飾演男孩子氣的布丁，而有舞蹈底子的張嘉倪，也曾在小年夜春晚，與劉耕宏搭檔表演《舞動奇蹟春晚版》。

除了時裝，張嘉倪也嘗試演古裝劇，她2011年在《新還珠格格》就客串演射箭招親的胡若蘭，隔年在《宮鎖珠簾》飾演陰險毒辣的耿佳玉漱，張嘉倪並與林心如、吳秀波、黃曉明合作《精忠岳飛》，飾演一代俠女、岳飛的紅顏知己吳素素，而張嘉倪近年則以宮廷劇《延禧攻略》以「最美妃子」順嬪再翻紅。

張嘉倪演活《延禧攻略》的最美妃子，她戲外則是幸福人妻一枚。（圖／取材自張嘉倪微博）

演藝成績亮眼的張嘉倪，在感情上則是幸福的雙寶媽咪，張嘉倪2014年被圈外的高富帥老公買超求婚，小倆口在隔年結婚，夫妻接連在2016年以及2018年生下一對兒子，不過張嘉倪過去就曾在陸綜自曝，因為沒辦婚禮，所以張嘉倪都叫婆婆「阿姨」，加上婆婆也認為，要有個婚禮儀式對張嘉倪比較合適，所以婆媳也都認同這個稱呼。

針對張嘉倪稱為婆婆是「阿姨」，買超日前則說，因為北方婚禮有個環節是「喝改口茶」，由於一直沒喝這個茶，張嘉倪才沒改口，買超也說，兩人原本在前幾年有辦婚禮打算，但因雙方都忙，才一延再延。

張嘉倪去年在真人秀披上白紗，一圓她的新娘夢。（圖／取材自妻子的浪漫旅行微博）

直到去年，張嘉倪終於在真人秀披上白紗，張嘉倪頭戴皇冠、身穿低胸禮服微露事業線，露出害羞又甜蜜的微笑，優雅又不失性感，買超還細心為妻子整理頭髮，夫妻甜蜜對視實在閃到最高點。

(中時新聞網)